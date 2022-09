Il ritorno dei norvegesi A-ha con l’album «True North»

2 Minuti

337 Parole

True North è l’undicesimo album della storica formazione synthpop norvegese A-ha. Attivi dagli inizi degli anni Ottanta, la band di Morten Harket (voce), Paul Waaktaar-Savoy (chitarra, basso, voce) e Magne Furuholmen (tastiere, chitarra, voce) si appresta a tornare sulla scena con un nuovo disco di canzoni che vedrà la luce il 21 ottobre 2022.

«Oh, questo mondo è come un uccellino ferito… Viviamo in un tempo che è costantemente sempre più confuso ed effimero, e ci sono delle cose che spesso ci dimentichiamo di esprimere – a ciascuno di noi, ai nostri bambini, a chi amiamo, ai nostri amici e alla generazione che sta crescendo. Se vogliamo dei cambiamenti positivi, il tutto deve iniziare dalle persone che combattono per i propri ideali, supportate da tutti noi. Ho grande fiducia nel futuro quando vedo il coraggio e le convinzioni dei giovani. Ce l’hanno loro e ce l’hai anche tu. Tu hai tutto quello che è necessario!» Magne Furoholmen

Per l’album True North gli A-ha hanno deciso di affrontare tutto con un nuovo approccio. È il loro primo progetto di inediti dopo Cast In Steel del 2015, ed è un lavoro estremamente onesto e unico per la band.

True North, inoltre, non è solo un album, ma anche un film (disponibile anch’esso dal 21 ottobre) che cattura gli A-ha mentre registrano i brani nel novembre 2021 a Bodø, la città norvegese a 90km sopra il Circolo Polare Artico.

I brani di True North sono impregnati di un profondo senso di appartenenza e connessione su come interagire con l’ambiente circostante. Con questa loro lettera dalla Norvegia, gli a-ha mostrano da dove vengono e chi sono, e come il legame tra questi due aspetti sia indistruttibile. Per questo, il nuovo disco mostra gli A-ha più sinceri, più personali e più emozionanti di sempre. Mai prima d’ora avevano deciso di esporsi così tanto. (La redazione)