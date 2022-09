Il noise pop dei Mendoza

I Mendoza sono un giovanissimo power trio casertano cresciuto a colpi di pop, post-punk e noise con un atteggiamento in bilico tra il satirico e il grottesco.

Dogs (are humans too) è il secondo singolo che anticipa il loro primo lavoro discografico dei Mendoza. (La redazione)

