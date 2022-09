Beth Orton torna con un album dalle atmosfere meditative

Attraverso la scrittura di queste canzoni e la realizzazione di questa musica, ho trovato la strada per tornare al mondo intorno a me, un modo per raggiungere la natura e le persone che amo e a cui tengo. Questo disco è un’esplorazione sensoriale che ha permesso una connessione con una coscienza che stavo cercando. Attraverso la risonanza del suono e un vecchio pianoforte malconcio che ho comprato a Camden Market mentre vivevo in una città in cui non avevo intenzione di rimanere, ho trovato accettazione e un modo per guarire.

Beth Orton