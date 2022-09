Elezioni politiche 2022. I risultati in tempo reale

2 Minuti

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno, saranno 46.127.514 gli aventi diritto al voto in Italia per le elezioni politiche 2022.

QUANDO SI VOTA

Ciascun elettore avrà la possibilità di recarsi alle urne – aperte dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre 2022 – per esprimere la propria preferenza circa il rinnovo dei 400 componenti della Camera dei deputati e dei 200 del Senato della Repubblica.

COME SI VOTA

A ogni elettore saranno consegnate due schede di colore diverso: una rosa per la Camera, una gialla per il Senato.

I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. Accanto al contrassegno delle singole liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio contenente il contrassegno della lista prescelta e, in tale caso, è espresso sia per lista che per il candidato uninominale a essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista a esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Non è previsto il voto disgiunto. L’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito del Ministero dell’Interno.

SCRUTINI IN TEMPO REALE

Tutti i dati relativi all’affluenze ai seggi, all’esito degli scrutini in tempo reale e a ogni altra informazione circa le elezioni politiche 2022 sono disponibili sul sito Eligendo o tramite app disponibile sia per Android che iOS. (La redazione)

