«God Save the Animals» di Alex G, un album amato dalla critica

1 Minuto

109 Parole

Alexander Giannascoli (in arte Alex G) è un musicista e cantante di probabili origini italiane nato nel 1993 a Havertown, Pennsylvania, e con un album d’esordio, Race, uscito nel 2010 per Gold Soundz.

Da quel suo debutto sulla lunga di distanza, di album il cantautore americano ne ha pubblicati diversi. L’ultimo ha visto la luce il 23 settembre 2022 per Domino Recording, si intitola God Save the Animals e come per i suoi dischi precedenti Giannascoli ha scritto queste canzoni da solo, a casa.

Il risultato è un album indie rock colorato e più dinamico che mai. Un disco molto apprezzato dalla critica internazionale. Buon ascolto. (La redazione)

Qui per ascoltare il disco