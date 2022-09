Francesco Guccini: «Io voto PD»

1 Minuto

Dopo aver commentato qualche giorno fa, in maniera sarcastica, una dichiarazione di Giorgia Meloni (leggi qui), Francesco Guccini dichiara pubblicamente le sue intenzioni di voto in vista delle elezioni politiche italiane di domenica 25 settembre 2022.

Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica in cui, alla domanda “E lei per chi voterà domenica?”, il cantautore italiano risponde apertamente: “Io voto PD“.

Nella interessante intervista del giornalista Concetto Vecchio, l’ottantaduenne Francesco Guccini si dichiara “un anarchico libertario” e se ci fosse voterebbe “il Psi di Nenni”.

Oggi a sinistra, continua il musicista originario di Pàvana, gli piace Pier Luigi Bersani perché “ha la mia stessa origine popolare. Io sono nato povero“, mentre sulla destra e la leader di Fratelli d’Italia dice: “Ecco, gli italiani, dopo aver provato Berlusconi, Renzi, Grillo, Salvini, vogliono provare anche Meloni; è qualcosa di connotato alla società italiana, ma sono innamoramenti di pancia, che poi sfioriscono presto“.

Francesco Guccini voterà a Bologna, in quanto risiede in via Paolo Fabbri 43. (La redazione)