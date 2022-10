Francesco Guccini torna a cantare con «Canzoni da intorto»

1 Minuto

A dieci anni di distanza dall’ultimo album in studio, Francesco Guccini torna a pubblicare un nuovo disco dal titolo Canzoni da intorto.

Canzoni da intorto è il concept album che il Maestro del cantautorato italiano ha sempre desiderato realizzare e che ora prende finalmente vita, regalandoci a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia.

Il nuovo album di Guccini è in uscita il 18 novembre 2022 per BMG esclusivamente in formato fisico. (La redazione)