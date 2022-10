Le 15 nomination ai Music Moves Europe Awards 2023

2 Minuti

Mercoledì 12 ottobre 2022 sono stati annunciate, durante il MaMa Music Convention and Festival di Parigi, le quindici nomination ai Music Moves Europe Awards 2023.

Cosa sono i Music Moves Europe Awards?

I MME Awards è il premio dell’Unione Europea rivolto agli artisti emergenti che rappresentano il suono europeo di oggi e di domani. Questi premi annuali sono progettati per spingere la carriera internazionale dei prossimi progetti artistici europei.

Chi sono i vincitori delle passate edizioni?

Tra vincitori delle passate edizioni si leggono nomi diventati poi star internazionali come Stromae, Dua Lipa, Alyona Alyona, Rosalia, Mezerg, Blanks, Ladaniva, Meskerem Mees e Christine and the Queens.

Le nomination dell’edizione 2023

Gli artisti candidati alla vittoria del 2013 sono quindici: Amelie Siba (Czechia), CMAT (Ireland), eee gee (Denmark), Goldkimono (Netherlands), Hause Plants (Portugal), Jerry Heil (Ukraine), July Jones (Slovenia), Kids Return (France), Koikoi (Serbia), Monikaze (Lithuania), Oska (Austria), Queralt Lahoz (Spain), Sans Soucis (Italy), schmyt (Germany), The Haunted Youth (Belgium).

Come funziona?

Saranno cinque gli artisti scelti come vincitori da una giuria internazionale e solo un artista vincerà il Grand Jury Prize. Tutti i vincitori saranno rivelati durante la cerimonia dei Music Moves Europe Awards giovedì 19 gennaio 2023 presso l’ESNS di Groningen, nei Paesi Bassi.

Gli appassionati di musica in tutta Europa voteranno per selezionare il vincitore del Public Choice Award 2023 tramite il sito web dei Music Moves Europe Awards. Il progetto che si aggiudicherà il maggior numero di voti vincerà questo premio specifico. L’anno scorso il vincitore del Public Choice Award è stato il progetto Ladaniva dall’ Armenia, e per questa edizione saranno tra i membri della giuria.

Il premio

Tutti e cinque i progetti vincitori dei Music Moves Europe Awards riceveranno €10,000 ciascuno. Il vincitore del Grand Jury Award riceverà €10.000 più un green touring voucher del valore di €5,000. Il vincitore del Public Choice Award riceverà invece la somma di €5,000.