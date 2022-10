«Oh Death, il quarto album dei Goat

1 Minuto

157 Parole

I Goat tornano con un nuovo album dal titolo Oh Death in uscita il 21 ottobre 2022 per Rocket Recordings.

Oh Death è il quarto album del collettivo jazz/funk/psych dietro le cui maschere si celano alcuni dei migliori musicisti svedesi contemporanei.

Si tratta del primo lavoro in sei anni per la band del piccolo villaggio di Korpilombo, seguito dell’acclamato Requiem del 2016 e in arrivo a un anno di distanza dalla raccolta di inediti e B-side Headasoup.

Per il nuovo album i Goat non sembrano aver lasciato la rumorosa via che ha contraddistinto i loro precedenti lavori, quindi spazio al loro caratteristico mix di poliritmi africani, sax skronky, basso confuso e psichedelia.

Con l’annuncio del nuovo album la band ha condiviso il video del brano Under No Nation, animato dall’artista John-Mark Lapham partendo dalla bellissima opera d’arte che campeggia sulla copertina del nuovo disco. (La redazione)