Una mostra sulla storia della chitarra elettrica a Reggio Emilia

Il 16 ottobre 2022 a Reggio Emilia, presso Ruote da Sogno, si terrà un’esposizione sulla storia della chitarra elettrica e la musica rock dal titolo Vintage & Guitar Expo.

Un’occasione per ammirare chitarre, amplificatori vintage, abili artigiani, attività commerciali di alto livello, collezioni di strumenti appartenuti a grandi musicisti del passato che dialogano perfettamente con la strabiliante quantità di auto e moto di rara bellezza e accompagnano il visitatore in un viaggio attraverso le epoche e le mode.

Strumenti che rappresentano la storia della musica, produzioni artigianali e custom di alta gamma, le migliori proposte commerciali; ci sarà la possibilità di ascoltarne il suono, vederli, provarli. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.