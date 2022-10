Intervista a Marco Bonvicini

Sinceramente non mi sono mai visto come un punto di riferimento sociale e musicale troppo importante, mi piace rimanere umile, ma allo stesso tempo ritengo che ognuno possa farne parte riempiendo il giusto spazio purché si sia personali. Ecco, a me piace pensare che, sia nel sociale che nel musicale, io possa avere il mio giusto spazio, o lo spazio giusto, per poter far apparire la mia personalità senza troppe etichette. Il mio “fare musica” nasce dall’esigenza di esprimere ciò che provo dentro, di esternare, in musica e parole, le mie emozioni. La musica per me è il mio modo di comunicare col mondo esterno, come se fosse un traduttore universale. Non riesco a pensare di smettere di comporre, di scrivere, di essere me stesso.