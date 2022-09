Elezioni politiche 2022. Tutto quello che c’è da sapere

Si vota domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Di seguito riportiamo quanto pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno.

Per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 sono presenti sia i contrassegni, con i relativi mandanti al deposito, gli statuti o le dichiarazioni di trasparenza e i programmi dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste (art. 4, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165) sia le liste ammesse e i candidati per ciascun collegio uninominale o plurinominale o per la circoscrizione estero. Per ogni candidato, inoltre, sono consultabili, se caricati sulla piattaforma, il Curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale (art. 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3).

Consulta curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale

Consulta le domande frequenti circa le prossime elezioni politiche 2022 per il rinnovo del Parlamento italiano. (La redazione)

