Il racconto umano dei C’mon Tigre

C’mon Tigre è un progetto musicale contemporaneo nato dall’idea di due anonimi musicisti italiani sempre aperti a collaborazioni e nuovi incontri e idee.

Un duo che diventa un vero e proprio collettivo aperto, capace di dar vita a una musica attuale e terzomondista che mette insieme la tradizione jazz e afrobeat con sonorità sperimentali e underground.

Il 16 settembre 2022 è uscito per la label Intersuoni, Scenario, il terzo album della formazione italiana C’mon Tigre, un lavoro discografico che vuole raccontare tutto ciò che definisce l’essere umano, ovvero: gioia, connessione, rabbia, senso di appartenenza, dolore, angoscia, violenza, dignità. (La redazione)

