The Soft Moon con il nuovo album «Exister»

I Soft Moon di Luis Vasquez sono senza dubbio uno dei progetti più interessanti della scena post-punk contemporanea, grazie alla capacita del polistrumentista di sviluppare una via propria che mescola atmosfere gothic rock, indie, new wave e industrial.

Exister è il nuovo album dei Soft Moon in uscita, oggi 23 settembre 2022, per Sacred Bones.

L’album testimonia i molteplici cambiamenti affrontati da Luis Vasquez nel corso degli ultimi anni. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.