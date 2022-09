«Cassandra» è il nuovo singolo dei Serpenti con Malika Ayane

Il sound elettropop dei Serpenti ritrova nel nuovo singolo, Cassandra, le connotazioni sonore energiche dei primi dischi del duo composto da Luca e Gianclaudia.

Il tema principale del brano riguarda la figura mitologica di Cassandra, personaggio associato al pessimismo coniugato al futuro.

Ospite del brano Malika Ayane che dona un’elegante raffinatezza ad un tema così antico quanto attuale. (La redazione)

