A Roma il «Maam Independent Night 2022»

2 Minuti

365 Parole

Dopo la pausa estiva, il MAAM – il Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoli di Roma riparte con il primo evento della nuova stagione.

Sarà infatti il Maam Independent Night a inaugurare sabato primo ottobre 2022 il “museo abitato” con una maratona musicale di 7 ore che vedrà alternarsi musicisti e formazioni della scena indipendente e contemporanea italiana.

Il Festival, realizzato in collaborazione e in contemporanea con il MEI di Faenza, sarà aperto dalla Pursue Respighi Orchestra, banda musicale fondata dagli alunni della scuola media “Respighi” di Roma.

CANTAUTORI E GRUPPI PARTECIPANTI

Modì

Con il suo quarto album “Tsunami” (prodotto da Fabrizio Massara, già al fianco dei Baustelle) ha raccontato la stessa realtà che si può ritrovare dentro il Maam fatta di bellezza e multiculturalità.

Rame

Pseudonimo di Mattia Brescia, Rame è dedito alla fusione del cantautorato con i ritmi della musica elettronica. Battiato e David Bowie, gli Alt j, Venditti e Lucio Dalla sono i riferimenti che riconosce come suoi.

Caravaggio

Andrea Gregori sceglie il nome d’arte Caravaggio dopo un’apparizione in sogno del famosissimo pittore. Dopo l’esperienza con i Godiva, il cantautore pontino rilascia dei singoli dal forte impatto synth pop di grande valenza sia musicale che visiva.

Antonio Pignatiello

Nelle sue composizioni influenzate dalla canzone d’autore e dal rock americano si ritrova il sogno di una generazione precaria, sempre alla ricerca di una vita migliore e di una “promised land”.

Mardi Gras

Una delle band “storiche” della musica indipendente romana, il loro viaggio musicale è un “playground”, un campo giochi aperto a molteplici influenze. Tra pop, rock, soul e profumi d’Irlanda.

IL MUSEO DELLA MULTICULTURALITÀ

Un evento unico, in un luogo unico, il MAAM: un museo dove vivono famiglie provenienti da tutto il mondo e che il sabato si apre alla città con visite guidate, la cucina meticcia, incontri e performance. Un esempio di integrazione perfettamente autogestito vissuto dagli abitanti che si mescolano con i visitatori del museo.

DOVE E QUANDO

Quale occasione migliore per conoscere questo straordinario luogo di cultura? Prendete nota, dunque: sabato 1° ottobre 2022, dalle ore 17, presso il “Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz” in via Prenestina 913, a Roma, c’è il Maam Independent Night (La redazione)