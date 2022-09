Claudio Barzetti. «Una sera» al bar per iniziare daccapo

Una sera è il secondo singolo di Claudio Barzetti in questo 2022, ed esce esattamente due mesi dopo il precedente Deeodato.

Il singolo del cantautore bergamasco gode di un arrangiamento accattivante con suoni attuali che fanno l’occhiolino agli anni ’80.

Il brano racconta di due persone che si rincontrano in un bar a bere una birra, a pensare su come è andata la loro vita fino a lì e che, magari, stiano vivendo un nuovo inizio. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.