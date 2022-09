Okay Kaya con il terzo album «Sap»

1 Minuto

Kaya Wilkins, nota come Okay Kaya, è una musicista, modella e attrice americana-norvegese attualmente residente nel New Jersey.

Sap è il titolo del suo terzo album, secondo per Jagjaguwar dopo l’ottimo riscontro di critica e pubblico di Watch the Liquid Pour Itself del 2020.

Kaya è una musicista contemporanea capace di muoversi con dimestichezza tra pop moderno, avanguardia e arrangiamenti dal gusto lo-fi.

Sap sarà pubblicato il 4 novembre 2022 per Jagjaguwar, anticipato dal nuovo singolo Jolene From Her Own Perspective. (La redazione)