Ciao Mimmo Rocker

Oggi, domenica 16 ottobre 2022, all’età di 61 anni, è venuto a mancare il nostro amico e collaboratore Domenico De Gasperis, per tutti “Mimmo Rocker”.

Non abbiamo parole. L’unica cosa che possiamo dirvi in questo momento è che la sua morte lascia un grande vuoto nella nostra piccola comunità di appassionati di musica.

Per tutti coloro che potranno esserci, vi informiamo che i funerali si terranno domani, lunedì 17 ottobre 2022, alle ore 15 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Sora.

Ciao Mimmo, sarai per sempre il nostro rocker. (La redazione)

