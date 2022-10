Moderat in concerto

I Moderat sono un trio tedesco di musica elettronica nato a Berlino e composto da Sascha Ring, noto anche come Apparat, e i membri di Modeselektor, ovvero Gernot Bronsert e Sebastian Szary.

A distanza di oltre tre anni il super gruppo torna live in Italia il 9 e 10 novembre 2022 all’Alacatraz di Milano per il loro nuovo tour. (La redazione)

Art With Me Festival 2022

