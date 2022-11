Le partite di Champions League 2022/23 su Prime Video

2 Minuti

211 Parole

È stato definito il tabellone degli ottavi di finale di Champions League 2022-23 e alcuni degli incontri di calcio si potranno seguire in esclusiva streaming su Amazon Prime Video.

Abbonandosi al servizio di Amazon Prime si potranno vedere gratuitamente le migliori partite della competizione europea che per gli ottavi di finale vedrà protagoniste le italiane Napoli, Milan e Inter.

Saranno 16 in totale le partite che verranno trasmesse il mercoledì sulla piattaforma di streaming online Prime Video.

Con l’abbonamento saranno trasmesse le principali sfide della Champions League 2022/23 includendo le sfide preliminari ma anche i gironi, gli ottavi, i quarti e le semifinali.

Il team di telecronisti e commentatori di Prime Video sono Sandro Piccinini, Marco Cattaneo, Giulia Mizzoni, Alessia Tarquinio affiancati Claudio Marchisio, Massimo Ambrosini, Luca Toni e Clarence Seedorf.

Questi i primi incontri che per ora saranno trasmessi per gli ottavi:

Mercoledì 15 febbraio 2023 – ore 21 – Borussia Dortmund vs Chelsea (andata)

vs (andata) Mercoledì 22 febbraio 2023 – ore 21 – Inter vs Porto (andata)

vs (andata) Mercoledì 8 marzo 2023 – ore 21 – Tottenham vs Milan (ritorno)

vs (ritorno) Mercoledì 15 marzo 2023 – ore 21 – Napoli vs Eintracht (ritorno)

Per informazioni circa costi e condizioni di acquisto del servizio di Amazon Prime e Video, disponibile anche in prova per 30 giorni, vi consigliamo di consultare il sito del colosso di Seattle. (La redazione)