Il latin soul esplosivo della band barcellonese Los Fulanos. Ascolta il nuovo 45 giri

Da Las Ramblas passando per la Sagrada Familia, il museo Picasso o la Fontana Magica di Montjuïc, sono tante le attrazioni di Barcellona famose in tutto il mondo, a cui si dovrebbe aggiungere il nome degli eroi locali di latin soul Los Fulanos, che hanno appena pubblicato un nuovo 45 giri.

La band di Miguelito Supersta

Il gruppo fondato da Miguelito Superstar fa un grande ritorno sulla scena con due nuove versioni di brani apparsi originalmente nel loro album di debutto Si Esto Se Acaba Que Siga El Boogaloo uscito nel 2011 sulla madrilena Lovemonk Records.

Lato A

Sul lato A del 45 giri troviamo Blue Monday, cover del famoso brano dei New Order, trasformato dal pezzo synth pop anni 80 che era in origine in una irresistibile fetta di latin funk indirizzata ai dance floor più torridi.

Lato B

Sul lato B, Why Don’t We Do Some Boogaloo?, un tributo al genere boogaloo, nato nei quartieri latini di New York negli anni 60, ma anche un chiaro invito a scatenarsi in pista, con croccanti breakbeat della sezione ritmica messi più in evidenza rispetto all’originale.

Due brani da ballare

Due brani danzerecci con cui Los Fulanos celebrano la vibrante musica e cultura latino americana, dando nuova vita a due brani e fornendo un 45 giri di pura dinamite! (Adaja Inira)