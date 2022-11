Tutti i fantasmi del dancefloor è il terzo album delle Prospettive di gioia sulla luna prodotto da Livio Magnini, già Bluvertigo, e in uscita il 18 novembre 2022 per Alter Erebus.

I brani di Tutti i fantasmi del dancefloor hanno tutti un retrogusto vintage ma rileggono le strutture classiche della forma canzone secondo un approccio che si muove tra le più disparate influenze e che tuttavia mantiene una solida linea guida a livello sonoro.

A livello testuale si gioca ad alterare in maniera malinconica le atmosfere spensierate costruite attorno al mood della “cassa dritta” e i brani mantengono comunque attento lo sguardo verso le sonorità contemporanee di un certo pop revisionista. (La redazione)

