Steve Wynn dal vivo in Italia con il «Solo acoustic tour 2023»

Il cantante, chitarrista e leader dei Dream Syndicate, che abbiamo intervistato in occasione di Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, ha annunciato un solo acoustic tour a gennaio 2013 in Italia.

Saranno ben 10 le date di Steve Wynn come solista nel nostro Paese:

12 gennaio 2023 / Druso Circus / Bergamo

13 gennaio 2023 / Folk Club / Torino

14 gennaio 2023 / Rain Dogs / Savona

16 gennaio 2023 / Arci Bellezza / Milano

17 gennaio 2023 / Freakout / Bologna

18 gennaio 2023 / Teatro Basilica / Roma

20 gennaio 2023 / Zo Culture / Catania

21 gennaio 2023 / Cripta Del Duomo / Avellino

22 gennaio 2023 / Fat Club / Terni

23 gennaio 2023 / Il Giardino / Lugagnano

Un tour che toccherà tutta la nostra Penisola: da Nord a Sud. (La redazione)