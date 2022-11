1 Minuto

128 Parole

L’ultima mestruazione è il nuovo singolo di Effenberg, in uscita venerdì 11 novembre per Sound To Be, che vede il cantautore toscano collaborare con Rachele Bastreghi dei Baustelle.

Il brano è un intenso susseguirsi di ritmi ossessivi e incalzanti, chitarre e bassi distorti dove le voci di Effenberg e Rachele Bastreghi si intrecciano e si fondono insieme.

Una canzone incisiva e dissacrante che sfida con leggerezza uno dei tabù inconsciamente e intimamente più radicati nella società: questa “ultima mestruazione” rappresenta un tilt fisico ed emotivo della protagonista della canzone che allo stesso tempo diventa uno strumento di liberazione e di rinascita, un trampolino per una rinnovata coscienza.

Una nuova maturità e profondità psicologica che finisce per coinvolgere tutti i presenti che riscoprono un’emotività diversa. (La redazione)