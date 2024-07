Suki Waterhouse con il nuovo album «Memoir of a Sparklemuffin»

La talentuosa musicista Suki Waterhouse ha annunciato oggi l’uscita del suo attesissimo doppio album, Memoir of a Sparklemuffin, previsto per venerdì 13 settembre 2024 su Sub Pop/Audioglobe. Il nuovo lavoro discografico, composto da 18 tracce, promette di essere un viaggio musicale coinvolgente che riflette le varie sfaccettature della vita artistica e personale di Suki.

Il primo singolo “Supersad”: una hit anni Novanta

In concomitanza con l’annuncio dell’album, Suki ha rilasciato il primo singolo estratto, “Supersad”, disponibile ora su tutte le piattaforme di streaming. Il brano, descritto come un’esplosione improvvisa di ritmo incalzante, unisce batteria e chitarre garage in un mix travolgente. “Ho cercato di scrivere una canzone anni Novanta che si potrebbe sentire al centro commerciale in Clueless o come brano di apertura di Legally Blonde”, ha dichiarato Suki con un sorriso.

Produzione di “Supersad”: collaborazioni di alto livello

Il singolo Supersad è stato prodotto da Brad Cook e dal produttore esecutivo dell’album Eli Hirsch, mentre la scrittura ha visto la collaborazione di Suki con Chelsea Balan, John Mark Nelson e Lilian Caputo. Il video musicale, diretto dalla regista e collaboratrice creativa di lunga data Émilie Richard-Froozan, è disponibile su YouTube e promette di offrire un’esperienza visiva altrettanto emozionante. Guarda il nuovo video di “Supersad” qui

La Musica di Suki Waterhouse: un collage di emozioni ed esperienze

La musica di Suki Waterhouse è un collage delle sue ispirazioni, esperienze ed emozioni, cucite insieme da una voce calda, melodie brillanti e una narrazione evocativa. L’artista riesce a fondere elementi di folk americano, alternative rock anni Novanta, indie di fine secolo e pop ultraterreno, creando una tavolozza sonora in continua evoluzione che rispecchia la sua poliedrica vita di creativa, artista, attrice, modella e madre.

Collaborazioni straordinarie per “Memoir of a Sparklemuffin”

La realizzazione dell’album Memoir of a Sparklemuffin ha visto la collaborazione di un team di produttori e musicisti di alto livello. Oltre a Eli Hirsch, il disco ha coinvolto Jonathan Rado (Weyes Blood, Father John Misty, Beyoncé), Brad Cook (Bon Iver, War on Drugs, Snail Mail), Greg Gonzalez (Cigarettes After Sex), Rick Nowels (James Blake, Lana del Rey), nonché Natalie Findlay e Jules Apollinaire della band Ttrruuces, con cui Suki ha co-scritto Good Looking e OMG.

Un album che segna un traguardo nella carriera di Suki Waterhouse

Con Memoir of a Sparklemuffin, Suki Waterhouse si prepara a conquistare il pubblico di tutto il mondo, offrendo un album che promette di essere tanto variegato quanto emozionante, specchio fedele della sua evoluzione artistica e personale. L’uscita dell’album segna un importante traguardo nella carriera della musicista, consolidando la sua posizione come una delle voci più originali e autentiche del panorama musicale contemporaneo. (La redazione)