Cos’è il Black Friday?

2 Minuti

287 Parole

Con l’espressione colloquiale Black Friday (in italiano Venerdì nero) negli Stati Uniti d’America si intende originariamente l’inizio della stagione dello shopping natalizio e dei saldi che corrisponde al giorno successivo il Thanksgiving day (ovvero il Giorno del ringraziamento).

Perché “Black Friday”?

Benché siano diverse le ipotesi e le supposizioni circa l’origine di questa espressione, come per esempio “Il panico dell’oro” del 24 settembre 1869 causato da due investitori che fecero salire il prezzo del metallo prezioso, destabilizzando così l’economia nazionale, il primo uso della definizione Black Friday per riferirsi al giorno dopo il Ringraziamento sembrerebbe sia stato fatto a partire nel novembre 1951 quando molti lavoratori si “ammalavano” per godere di un weekend lungo 4 giorni. Tuttavia è dal 1952 che tale giorno è tradizionalmente considerato come l’inizio degli acquisti di Natale, anche se c’è chi lo fa risalire al 1924, quando la catena di distribuzione statunitense Macy’s organizza una sorta di evento che inaugura la stagione degli acquisti natalizi.

Per alcuni, inoltre, la locuzione Black Friday sarebbe nata agli inizi degli anni Sessanta a Filadelfia in seguito alla congestione del traffico stradale durante quel giorno di shopping.

Insomma, nulla di chiaro. Quel che è certo però è che l’impiego dell’espressione, così come la conosciamo per indicare “un giorno di acquisti vantaggiosi”, negli ultimi decenni ha preso sempre più piede nel mondo: dai negozi fisici a quelli online.

Il Black Friday di Amazon

Come tutti sapranno Amazon è l’azienda di commercio elettronico statunitense che fa del “Venerdì nero” un punto di forza proponendo sul proprio sito tantissimi prodotti in offerta o comunque a prezzi davvero vantaggiosi.

Per farvi un’idea, fate un salto sul portale del colosso commerciale di Seattle: da venerdì 18 novembre 2022 inizia la Settimana del Black Friday. (La redazione)