Suki Waterhouse con l’EP «Milk Teeth»

Cresciuta a Londra, la poliedrica attrice, modella e musicista Suki Waterhouse si è avvicinata alla musica fin da piccola, trovando ispirazione in artisti del calibro di Alanis Morisette, Missy Elliott, Oasis.

Pubblicato il 4 novembre 2022 per Sub Pop Records, Milk Teeth è il nuovo EP della poliedrica vocalist e cantautrice britannica.

Un mini lavoro discografico che contiene 5 canzoni tratte dagli inizi della carriera della Waterhouse più un nuovo brano dal titolo Neon Signs. (La redazione)

