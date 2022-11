Ecco gli artisti che apriranno i concerti italiani di Bruce Springsteen

Sono finalmente ufficiali i nomi degli artisti che apriranno i tre grandi concerti italiani del 2013 di Bruce Springsteen and The E Street Band.

Giovedì 18 maggio 2023 a Ferrara nel pomeriggio si esibiranno Fantastic Negrito, vincitore di tre Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album e a seguire Sam Fender, giovane cantautore inglese tra i più promettenti e di successo degli ultimi anni nonché vincitore di un Brit Award nel 2022 nella categoria Best British Alternative/Rock Act.

Domenica 21 maggio 2023 Sam Fender tornerà sul palco del Circo Massimo di Roma preceduto dagli White Buffalo, il progetto musicale del cantautore statunitense Jake Smith e band molto amata nella scena musicale internazionale.

Martedì 25 luglio 2023 il Prato della Gerascia dell’Autodromo di Monza ospiterà i Teskey Brothers, rock-blues band australiana di Melbourne, fondata nel 2008 dai due fratelli Josh e Sam Teskey, che successivamente lascerà il palco a Tash Sultana, musicista capace di suonare oltre 10 strumenti oltre a essere apprezzata in tutto il mondo per i suoi live molto particolari. (La redazione)

