Muore Christine McVie, cantautrice e tastierista dei Fleetwood Mac

Si è spenta il 30 novembre 2022, all’età di 79 anni, la cantautrice e tastierista britannica Christine Anne McVie della storica formazione rock dei Fleetwood Mac.

McVie (nata Perfect) era l’ex moglie del bassista nonché fondatore dei Fleetwood Mac, John McVie, dal quale aveva preso il cognome che usava.

Tra i suoi album da solista ricordiamo l’omonimo esordio del 1970 intitolato Christine Perfect. (La redazione)

