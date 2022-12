«Hidden Place» dei Comaneci, guarda il videoclip

Hidden Place è il nuovo particolarissimo videoclip dei Comaneci, una delle band più pure e rispettate del panorama indipendente italiano, attivi dal lontano 2005 con la loro miscela di dream folk, alt rock e psichedelia in continua evoluzione.

Trattasi del terzo singolo estratto da Anguille, l’ultimo album del trio di Ravenna pubblicato il 14 ottobre 2022, accolto con grande entusiasmo dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Il videoclip di Hidden Place è stato generato da un’intelligenza artificiale guidata da Giovanni Montagnana e Alberto Scorsin. Un viaggio ostinato dentro un luogo misterioso, fluido, inconscio. (La redazione)

