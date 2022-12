Sanremo 2023, le scommesse. Chi vincerà il Festival?

12 Minuti

2622 Parole

Sicuramente è presto per fare pronostici su chi vincerà il Festival della Canzone Italiana 2023, anche perché – a oggi – ancora non abbiamo ascoltato le canzoni in gara di cui non conosciamo neanche il titolo.

Ciò che sappiamo, invece, è che i big in gara finora sono 22 (vedi qui chi sono e che musica fanno), ai quali si aggiungeranno i 6 provenienti dalla finale di Sanremo Giovani.

Scommesse Sanremo 2023, quote e favoriti (finora)

Chi sono dunque, a oggi, le quote e i favoriti alla vittoria della 73a edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sbirciando sui principali siti di scommesse italiani, abbiamo scoperto che in linea generale i favoriti sono Mengoni, Giorgia e Ultimo.

Andiamo però a vedere nello specifico le quotazioni dei 22 partecipanti a Sanremo 2018 secondo tre noti bookmakers.

Vi ricordiamo sempre che alla liste che seguono mancano ancora i tre artisti provenienti da Sanremo Giovani.

SNAI

ULTIMO 2,75

2,75 MARCO MENGONI 3,50

3,50 GIORGIA 5,50

5,50 ELODIE 8,50

8,50 MADAME 10

10 LAZZA 10

10 TANANAI 15

15 MARA SATTEI 15

15 LEVANTE 15

15 COLAPESCE DIMARTINO 15

15 LDA 18

18 ARIETE 18

18 MODÀ 20

20 MR. RAIN 25

25 COME_COSE 25

25 LEO GASSMAN 33

33 PAOLA & CHARA 33

33 GIANLUCA GRIGANI 33

33 ANNA OXA 50

50 ARTICOLO 31 50

50 ROSA CHEMICAL 50

50 I CUGINI DI CAMPAGNA 100

100 ALTRO 1,00 (Fonte: SNAI al 7 dicembre 2022)

1,00

PLANETWIN

ULTIMO 2.65

2.65 MENGONI MARCO 3.65

3.65 GIORGIA 5.50

5.50 ELODIE 8.00

8.00 LAZZA 10.00

10.00 MADAME 11.00

11.00 COLAPESCE DIMARTINO 15.00

15.00 LEVANTE 16.00

16.00 MARA SATTEI 17.00

17.00 TANANAI 17.00

17.00 ARIETE 17.00

17.00 LDA 17.00

17.00 MODÀ 20.00

20.00 COMA_COSE 28.00

28.00 MR. RAIN 28.00

28.00 LEO GASSMAN 29.00

29.00 PAOLA & CHIARA 36.00

36.00 GIANLUCA GRIGNANI 38.00

38.00 ARTICOLO 31 46.00

46.00 ANNA OXA 51.00

51.00 ROSA CHEMICAL 51.00

51.00 I CUGINI DI CAMPAGNA 101.00

101.00 ALTRO 1001.00 (Fonte: PLANETWIN al 7 dicembre 2022)

1001.00

SISAL

ULTIMO 2.75

2.75 MENGONI MARCO 2.75

2.75 GIORGIA 5.00

5.00 ELODIE 9.00

9.00 LAZZA 9.00

9.00 MADAME 9.00

9.00 TANANAI 12.00

12.00 MARA SATTEI 12.00

12.00 COLAPESCE DIMARTINO 16.00

16.00 LDA 16.00

16.00 ARIETE 20.00

20.00 MR. RAIN 20.00

20.00 MODÀ 20.00

20.00 COMA_COSE 25.00

25.00 LEVANTE 25.00

25.00 GIANLUCA GRIGNANI 33.00

33.00 ANNA OXA 33.00

33.00 PAOLA & CHIARA 33.00

33.00 ARTICOLO 31 50.00

50.00 ROSA CHEMICAL 50.00

50.00 LEO GASSMANN 50.00

50.00 I CUGINI DI CAMPAGNA 100.00

100.00 ALTRO 1001.00 (Fonte: SISAL al 7 dicembre 2022)

1001.00

Le schede e la musica degli artisti in gara a Sanremo 2023

Anna Oxa

Anna Oxa (press photo)

Anna Hoxha, alias Anna Oxa, debutta da bambina nei pianobar della sua città, Bari, e registra a quindici anni il suo primo 45 giri, la canzone Fiorellin del prato, per una piccola etichetta barese. Nel 1978 incide l’album Oxanna e il singolo Un’emozione da poco, uno dei brani più noti del suo repertorio assieme a È tutto un attimo, Donna con te, Quando nasce un amore, Tutti i brividi del mondo e Ti lascerò. Questa è la sua quindicesima partecipazione al Festival di Sanremo che l’ha vista, finora, vincitrice per ben due volte: nel 1989 con Ti Lascerò, in duetto con Fausto Leali, e nel 1999 da sola con Senza Pietà.

Amazon / Spotify

Articolo 31

Articolo 31 (press photo)

Formatosi a Milano nel 1990, gli Articoli 31 sono un duo hip hop composto da J-Ax e DJ Jad. Dopo 10 anni di carriera e successi discografici, dall’album d’esordio Strade di città del 1993 a Italiano medio del 2003, nel 2008 la formazione decide di sciogliersi con i due componenti che intraprendono un percorso da solista. Nel 2018 però il duo milanese si riunisce per dare vita a una serie di concerti speciali in Italia che li porterà a un nuovo sodalizio artistico che culmina in questa prima partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

Amazon / Spotify

Ariete

Ariete (press photo)

Arianna Del Giaccio, aka Ariete, diciassettenne esordisce a X-Factor 2019 superando le prime selezioni ma non andando oltre. Quel bar e 01/12 sono i suoi primi successi virale al quale segue l’EP Spazio del 2020. Successivamente pubblica nuovi singoli ed EP e collabora con diversi artisti della scena emergente italiana come Psicologi, Tauro Boys, Bnkr44 e Rkomi. Tra le sue ultime hit ricordiamo L’ultima notte, famosa anche per essere stata utilizzata anche per un famoso spot pubblicitario. Questa è la prima partecipazione della cantautrice indie pop al Festival della Canzone Italiana.

Amazon / Spotify

Coma_Cose

Coma_Cose (press photo)

Coppia nella musica ma anche nella musica, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano sono i Come_Cose, duo milanese che mescola indie pop e cantautorato italiano con cenni rap. Inverno ticinese del 2018 è il loro EP d’esordio, al quale segue nel 2019 il primo album dal titolo Hype Aura, Nostralgia del 2012 e Un meraviglioso modo per salvarsi del 2022. Questa è la seconda partecipazione del duo a Sanremo, la prima è stata nel 2021 con il brano Fiamme negli occhi, classificatasi ventesima.

Amazon / Spotify

Colapesce Dimartino

Colapesce Dimartino (press photo)

La fortuna dei due bravi cantautori siciliani, Lorenzo Urciollo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino, più semplicemente Dimartino, nasce quasi “per gioco” proprio da questo loro spassionato sodalizio artistico che prende il nome appunto di Colapesce Dimartino, che vede l’esordio nel 2002 con l’album I mortali. Un sodalizio artistico che viene cementato nel 2021 con il successo di Musica leggerissima a Sanremo 2021, brano si classifica al quarto posto, vincendo il premio della Sala Stampa Radio TV-Web dedicato a Lucio Dalla e che diventa una vera e propria hit italiana. Nel 2023 il duo si ripresenta, per la seconda volta, sul palcoscenico dell’Ariston.

Amazon / Spotify

Elodie

Elodie (press photo)

Dopo essersi classificata seconda al talent della De Filippi del 2016, Elodie, all’anagrafe di Roma Elodie Di Patrizi, deve in qualche modo il suo successo proprio a Sanremo che nel 2017, pur classificandosi all’8º con il brano Tutta colpa mia, si fa notare soprattutto dal pubblico che la premia con gli ascolti. Da allora è un crescendo di popolarità per l’artista e personaggio televisivo tanto da partecipare nuovamente al Festival della Canzone Italiana del 2020 con Andromeda, che si piazza al 7º posto, fino a diventarne co-conduttrice nel 2021 alla seconda serata dell’edizione del 2012.

Amazon / Spotify

Giorgia

Giorgia (press photo)

Nata a Roma nel 1971, Giorgia Todrani, in arte Giorgia, vive la musica fin da bambina, grazie alle influenze del padre, Giulio, che le trasmette la passione per la musica soul, blues e jazz. Tra i suoi idoli vi sono senza dubbio Aretha Franklin e Billie Holiday. Nel 1993, all’età di 22 anni, Giorgia conquista Sanremo Giovani con Nasceremo, ottenendo l’accesso al Festival della Canzone Italiana del 1994 nella sezione “Nuove Proposte” con il brano E poi che si classifica al settimo posto ma decreta il successo dell’artista italiana. Nel 1995 arriva invece la vittoria a Sanremo con Come saprei. Tra le sue collaborazioni più importanti troviamo senza alcun dubbio quella con Pino Daniele, col quale scrisse il suo album Mangio troppa Cioccolata del 1997, e con Alex Baroni, morto in un incidente nel 2002, con il quale aveva non solo un rapporto artistico ma anche sentimentale. Questa è la sua quinta volta alla celebre kermesse italiana.

Amazon / Spotify

Gianluca Grignani

Gianluca Grignani (press photo)

Nato a Milano nel 1972, ma cresciuto nella periferia milanese, Gianluca Grignani è un chitarrista e cantautore innamorato fin da bambino tanto Elvis Presley quanto di Lucio Battisti. Nel 1994 partecipa a Sanremo Giovani con il singolo La mia storia tra le dita, mentre l’anno successivo esordisce nella categoria “Nuove Proposte” del famoso festival italiano con il brano Destinazione Paradiso, diventa un grandissimo successo. Segue quindi, sempre nel 1995, Destinazione Paradiso del 1995 il suo album d’esordio e il successivo La fabbrica di plastica del 1996 che lo fanno diventare un personaggio e un autore amato dal grande pubblico e dalla critica. Tra momenti alti e bassi, Grignani giunge nel 2023 alla sua partecipazione a Sanremo come big.

Amazon / Spotify

I Cugini di Campagna

I Cugini di Campagna (press photo)

Gruppo pop romano formatosi nel 1970, I Cugini di Campagna sono sicuramente conosciuto dal grande pubblico italiano per canzoni come Anima mia (probabilmente la più conosciuta), È lei, 64 anni, Preghiera, Un’altra donna, Innamorata, Conchiglia bianca, Tu sei tu. L’omonimo album d’esordio risale al 1972 mentre l’ultimo album in studio è del 2017 e si intitola Una meravigliosa storia infinita. Vi sembrerà incredibile ma questa è la prima volta dei Cugini di Campagna al Festival di Sanremo 2023.

Amazon / Spotify

Lazza

Lazza (press photo)

Classe 1994, Lazza è lo pseudonimo di Jacopo Lazzarini, rapper, cantautore e produttore hip hop milanese. Conosciuto nell’ambiente musicale per la sua caratteristica di invertire le sillabe delle parole, il musicista ha all’attivo finora tre album in studio: Zzala (1997), Re Mida (2019) e Sirio (2022), così come tre sono a oggi i mixtape realizzati Destiny (2012), K1 (2014) e J (2020). Tanti invece i singoli pubblicati, tra i quali successi come Mob (feat. Salmo e Nitro) del 2017 e Porto Cervo del 2018. Anche per lui è la prima volta a Sanremo, direttamente tra i big.

Amazon / Spotify

LDA

LDA (press photo)

LDA è il nickname del giovane napoletano Luca D’Alessio (figlio del ben più noto Gigi). Classe 2003, il figlio d’arte ha all’attivo diversi singoli e un solo omonimo EP pubblicato nel 2022. Prima volta a Sanremo 2023, anche nel suo caso direttamente tra i campioni.

Amazon / Spotify

Levante

Levante (press photo)

Claudia Lagona è Levante, cantautrice nata in Sicilia e cresciuta con la musica di artiste come Cristina Donà, Carmen Consoli, Mina, Tori Amos, Alanis Morissette e Janis Jolplin. Punti di riferimento importanti che la portano a esordire nel 2014 con l’album Manuale distruzione, al quale fanno seguito Abbi cura di te (2015), Nel caos di stanze stupefacenti (2017) e Magmamemoria (2019). Assieme all’amore per la musica, l’artista italiana coltiva anche quello della scrittura, tre infatti i libri finora pubblicati: Se non ti vedo non esisti (2017), Questa è l’ultima volta che ti dimentico (2018) e E questo cuore non mente (2021). Questa è la sua prima partecipazione a Sanremo.

Amazon / Spotify

Leo Gassmann

Leo Gassmann (press photo)

Altro figlio d’arte, in questo caso però non “sotto mentite spoglie” bensì con il suo vero nome e cognome: Leo Gassman, classe 1998, figlio di Alessandro nonché nipote del grande e mai dimenticato Vittorio Gassman. Vincitore delle “Nuove Proposte” di Sanremo Giovani 2020 con il brano Vai bene così, il cantautore pop pubblica, sempre nello stesso anno, il suo primo lavoro discografico sulla lunga distanza dal titolo Strike. Nel 2023 torna sul paco del Teatro Ariston in qualità di big.

Amazon / Spotify

Madame

Madame (press photo)

Nata a Vicenza nel 2002, Francesca Calearo, meglio nota come Madame, si fa notare da pubblico e critica specializzata nel 2018 con il singolo Sciccherie. Due anni dopo, nel 2021, partecipa tra campioni del Festival di Sanremo 2023 con Voce che vince il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Il brano si aggiudica, sempre nel 2021, anche la Targa Tenco come “Miglior canzone singola”, mentre l’album omonimo che la contiene ottiene il riconoscimento come “Miglior opera prima”. La scrittura urban della musicista vicentina è a metà strada tra cantautorato, indie pop e cultura hip hop. Questa è la sua seconda volta al Festival della Canzone Italiana.

Amazon / Spotify

Mara Sattei

Mara Sattei (press photo)

Nota per la sua partecipazione ad Amici 2014, la musicista e cantante Mara Sattei (anagramma del suo nome e cognome, Sara Mattei) consolida la sua posizione nel panorama musicale e pop italiano con singoli di successo come Nuova registrazione 326 e collaborazioni con il fratello Tha Supreme, Carl Brave, Gazzelle, Fedez e altri ancora. Con un solo album all’attivo, Universo, uscito nel 2022, la musicista si presenta sul palco di Sanremo 2023 per la prima volta.

Amazon / Spotify

Marco Mengoni

Marco Mengoni (press photo)

Vincitore di X-Factor nel 2009 e del Festival di Sanremo 2013 con il brano L’essenziale, Marco Mengoni è un’artista italiano dotato di una grande voce dal timbro tipicamente soul. Agli MTV Europe Music Awards 2010, il cantautore trionfa nella categoria “Best Italian Act”, aggiudicandosi inoltre anche il prestigioso titolo di “Best European Act”. Nel 2023, a distanza di 10 anni dalla sua prima partecipazione e con sette album alle spalle, Mengoni si presenta per la seconda volta sull’importante palco sanremese.

Amazon / Spotify

Modà

Modà (press photo)

Ti amo veramente del 2004 è l’album di debutto dei Modà, formazione pop di Milano composta attualmente da Kekko Silvestre (voce e pianoforte), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). L’ultimo album in studio, a oggi, è Buona fortuna (parte terza) del 2022, mentre con quella del 2023, sono quattro le partecipazioni a Sanremo.

Amazon / Spotify

Mr. Rain

Mr. Rain (press photo)

Nonostante la poca notorietà da parte del pubblico mainstream, Mr. Rain (classe 1991) è conosciuto sulla Rete per aver realizzato diversi singoli di successo tipo Supereroe, I grandi non piangono mai e Rainbow Soda. Il rapper e produttore discografico Mattia Balardi (così all’anagrafe di Desenzano del Garda) si presenta tra i campioni del Festival di Sanremo 2023 con all’attivo finora ben quattro album: Memories (2015), Butterfly Effect (2018), Petrichor (2021) e Fragile (2022).

Amazon / Spotify

Paola & Chiara

Paola & Chiara (press photo)

Le sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi tornano a calcare il palcoscenico della celebre manifestazione canora italiana che tanto ha dato alla notorietà del duo, grazie alla vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 1997 con la canzone Amici come prima. Con otto album alle spalle, l’ultimo risale al 2013 e si intitola Giungla, Paolo & Chiara tornano insieme sulla scena musicale dopo un periodo di inattività lungo all’incirca dieci anni e lo fanno proprio in occasione della 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Amazon / Spotify

Rosa Chemical

Rosa Chemical (press photo)

Altro giro, altro rapper e altro campione esordiente. Lui è Rose Chemical, pseudonimo del piemontese Manuel Franco Rocati che sceglie il suo nome d’arte in omaggio della madre (Rosa) e della formazione emocore My Chemical Romance. Realizza graffiti, sfila per Gucci, ma è la musica la sua vera passione e Forever del 2020 è il suo album di debutto.

Amazon / Spotify

Tananai

Tananai (press photo)

Il milanese Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, si era già fatto notare nel 2019 al contest romano del Primo Maggio 1MNext, entrando tra i finalisti scelti allora da una giuria attenta e al passo con i tempi. La popolarità ovviamente arriva con la partecipazione a Sanremo 2022 dove arriva ultimo con il brano Sesso occasionale, guadagnandosi tuttavia la simpatia e la stima del pubblico e di certa critica. Con due album alle spalle, To Discover and Forget del 2017 (a firma Not for Us) e Rave, eclissi del 2022, torna per la seconda volta da star sul prestigioso palco dell’Ariston con il suo mix di dance e pop alternativo.

Amazon / Spotify

Ultimo

Ultimo (press photo)

Primo classificato a Sanremo 2018 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Il ballo delle incertezze e secondo nel 2019 con I tuoi particolari, questa volta però tra i campioni del Festival della canzone italiana, Ultimo – pseudonimo del cantautore romano Niccolò Moriconi, si presenta nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Solo è il suo quinto album in studio uscito nel 2021.

Amazon / Spotify

Quando e dove si svolge il Festival della Canzone Italiana 2023

La celebre kermesse canora si svolgerà da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023 a Sanremo. La 73a edizione del Festival della Canzone Italiana sarà trasmessa dal Teatro Ariston, in diretta televisiva su Rai Uno, con la conduzione e la direzione artista di Amadeus. (La redazione)