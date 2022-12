La Prima Estate 2023, Lido di Camaiore, ecco i primi headliner

Al Lido di Camaiore, nei weekend del 16 e 23 giugno 2023, tornano i concerti de La Prima Estate.

Un totale di sei giorni all’insegna di artisti e gruppi internazionali della scena dance, classic e indie rock da vivere e godere senza stress dentro il grande Parco della Bussola Domani a 50 metri dal mare della Versilia.

I primi headliner a essere annunciati sono Bon Iver (17 giugno 2023), Alt-J (23 giugno 2023) e Jamiroquai (24 giugno 2023).

Un festival musicale d’inizio estate che diventa anche l’occasione di una vacanza. (La redazione)

