L’artista russa Kate NV con il nuovo album «Wow»

1 Minuto

141 Parole

Wow è il quarto album di Kate NV, pseudonimo di Ekaterina Jur’evna Šilonosova, artista visiva e musicista russa nata a Kazan alla fine degli anni ’80, laureata in architettura e trasferitasi in seguito a Mosca.

Kate NV è una delle artiste più quotate della nuova avanguardia musicale moscovita, influenzata dal city pop giapponese e dall’elettronica minimale contemporanea.

In uscita il 3 marzo 2023 per Rvng Intl, Wow arriva a due anni da Room for the Moon, album che ha fatto conoscere Kate NV al grande pubblico, e a breve distanza dal progetto estemporaneo Bouquet, registrato in compagnia di Andrey Bessenov per raccogliere fondi per i rifugiati del conflitto in Ucraina.

Oni (They) è il video di uno tre singoli estratti finora dal nuovo album della musicista russa Kate NV. (La redazione)