Placebo, tutti i concerti in programma

La band dei Placebo, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, è nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile.

Conosciuti per aver portato sul palco una coesione di generi diversi, negli anni i Placebo, grazie alle loro immense competenze da scrittori/produttori, hanno soddisfatto sempre di più la loro fame di espressione, portando avanti tematiche sociali di spessore con uno stile musicale variegato, che spazia dal britpop, al post-grunge, al neo-glam, al punk rock fino ad arrivare a diverse sperimentazioni elettroniche.

La discografia dei Placebo, in attività dal 1994, si compone – a oggi – di otto album in studio, nove raccolte, due album dal vivo, sei EP e quaranta singoli.

Di seguito tutti i concerti in programma del gruppo britannico. (La redazione)

The Salt Shed , Chicago, IL, US

