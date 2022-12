«Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022», ecco i vincitori

2 Minuti

Sono Lisa Lundmark, Nadia Terranova, Mara Cerri e Francesco D’Adamo i vincitori della settima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi.

La cerimonia di proclamazione e consegna dei premi ai vincitori, offerti da Strega Alberti Benevento, si è svolta oggi pomeriggio, 7 dicembre 2022, nell’ambito di Più Libri Più Liberi, Fiera della Piccola e Media Editoria.

Lisa Lundmark con Jenny lo squalo, illustrato da Charlotte Ramel (La Nuova Frontiera Junior) per la categoria 6+, destinata a lettrici e lettori dai 6 ai 7 anni, con 9 voti su 11 espressi (ha ritirato il premio l’illustratrice).

Nadia Terranova e Mara Cerri con Il segreto (Mondadori Ragazzi) per la categoria 8+, rivolta alla fascia dagli 8 ai 10 anni, con 14 voti su 33 espressi.

Francesco D’Adamo con Giuditta e l’orecchio del diavolo (Giunti Editore) per la categoria 11+, destinata a lettrici e lettori dagli 11 ai 13 anni, con 325 voti su 778 espressi.

Sono stati questi i libri più votati dai giovanissimi lettori e lettrici provenienti dalle oltre 153 scuole, gruppi di lettura e biblioteche che compongono la giuria in Italia e all’estero.

Il premio per la traduzione, offerto da BolognaFiere, è stato assegnato a Lucia Barni per il libro Jenny lo squalo.

La cerimonia ha avuto luogo per il secondo anno nell’auditorium del Centro Congressi “La Nuvola”, in una sala gremita di studenti: circa 1200 giurati del Premio provenienti letteralmente da tutta Italia.

Un grande traguardo per una manifestazione che dalla prima edizione punta a un sempre maggiore coinvolgimento dei lettori più piccoli.

Prima di questi riconoscimenti, il giovane conduttore Alessandro Barbaglia, ha ricordato che sono già stati assegnati due Premi Strega Ragazze e Ragazzi 2022, per la categoria “Migliore libro d’esordio”,” a Miss Dicembre e Il Clan di Lunadi Antonia Murgo (Bompiani) e per la categoria “Migliore narrazione” per immagini Il Viaggio di Peter Van den Ende (Terre di mezzo). (La redazione)