Sanremo 2023, chi vincerà il festival? Partecipa al nostro sondaggio

A partire da oggi, fino alle 22 di sabato 11 febbraio 2023, sarà possibile partecipare al nostro sondaggio su chi vincerà tra i 28 big in gara al 73° Festival della Canzone Italiana.

Per esprimere la propria preferenza è sufficiente un clic sul proprio artista preferito in gara al Festival di Sanremo 2023. (La redazione)

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.