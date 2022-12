Ai confini dell’arte sonora contemporanea con Lamin Fofana

Lamin Fofana è un dj e produttore di musica elettronica cresciuto in Sierra Leone e Guinea trasferitosi negli Stati Uniti quando era un adolescente.

L’artista africano di stanza a New York ama muoversi tra ambient, techno e musica sperimentale, mettendo sempre al centro le proprie esperienze di migrante e cittadino del mondo.

Il 2 dicembre 2022 è uscito per Peak Oil il suo nuovo album dal titolo Unsettling Scores.

Un disco dalle atmosfere suggestive e ipnotiche che porta la musica elettronica ai confini estremi dell’arte sonora contemporanea. (La redazione)

