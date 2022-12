Festival di Sanremo, i titoli delle 28 canzoni in gara

3 Minuti

Dopo la finale di Sanremo Giovani 2022, è stato finalmente completato il cast dei 28 artisti in gara al Festival della Canzone Italiana 2023.

Dal 2 febbraio al 7 febbraio 2023, oltre ai 22 big annunciato lo scorso 4 dicembre, saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo i 6 artisti vincitori della gara tra giovani che sono: Colla Zio, Olly, Sethu, Shari, Will e Gianmaria, quest’ultimo assoluto piazzatosi al primo e unico posto con la canzone La città che odi.

Chi è Gianmaria?

gIANMARIA

gIANMARIA (press photo)

Classe 2002, gIANMARIA nasce e cresce nella città di Vicenza, dove fin da giovanissimo inizia a comporre e a registrare brani. Cresce con il cantautorato e si appassiona da giovanissimo all’hip hop italiano e internazionale. Approfondisce la collaborazione con Bias (produttore di Madame) con cui pubblicai il singolo Mamma Scusa.

Partecipa poi nel 2021 alla quindicesima edizione di X Factor dove, già nelle prime fasi di selezione colpisce ed emoziona i giudici con i suoi inediti I suicidi e Senza Saliva, entrambi contenuti in Fallirò l’Ep di debutto dell’artista, uscito per Epic/Sony Music a inizio 2022.

Sempre nel 2022 debutta live con il suo primo tour, il “Fallirò Tour” con cui, accompagnato da una band, porta in giro per l’Italia e sul palco dei più importanti festival italiani (MI AMI Fest, Pinewood, Collisioni) uno show ricco e intenso.

gIANMARIA è un musicista alla continua ricerca di nuove ispirazioni e nei suoi lavori sente forte l’influenza del cantautorato italiano, del punk e del pop inglese, dell’r&b americano, della musica urban francese. Al centro del suo percorso artistico ci sono le parole. Nelle canzoni si presenta crudo e reale esattamente come è fatto Gianmaria, la persona oltre all’artista.

I titoli delle canzoni in gara al 73° Festival di Sanremo

Nel corso della gara di Sanremo Giovani sono stati svelati anche i titoli di tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023.

ANNA OXA . Sali (Canto dell’anima)

. Sali (Canto dell’anima) ARIETE . Mare di guai

. Mare di guai ARTICOLO 31 . Un bel viaggio

. Un bel viaggio COLAPESCE DIMARTINO . Splash

. Splash COLLA ZIO . Non mi va

. Non mi va COMA_COSE . L’addio

. L’addio ELODIE . Due

. Due GIANLUCA GRIGNANI . Quando ti manca il fiato

. Quando ti manca il fiato gIANMARIA . Mostro

. Mostro GIORGIA . Parole dette male

. Parole dette male CUGINI DI CAMPAGNA . Lettera 22

. Lettera 22 LAZZA . Cenere

. Cenere LDA . Se poi domani

. Se poi domani LEO GASSMANN . Terzo cuore

. Terzo cuore LEVANTE . Vivo

. Vivo MADAME . Il bene nel male

. Il bene nel male MARA SATTEI . Duemilaminuti

. Duemilaminuti MARCO MENGONI . Due vite

. Due vite MODÀ . Lasciami

. Lasciami MR. RAIN . Supereroi

. Supereroi OLLY . Polvere

. Polvere PAOLA & CHIARA . Furore

. Furore ROSA CHEMICAL . Made in Italy

. Made in Italy SETHU . Cause perse

. Cause perse SHARI . Egoista

. Egoista TANANAI . Tango

. Tango ULTIMO . Alba

. Alba WILL. Stupido

5 SERATE IN DIRETTA TV SU RAI UNO

Il Festival della Canzone Italiana 2023 andrà in onda in diretta TV, per cinque giorni e in prima serata, su Rai Uno con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. (La redazione)