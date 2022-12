Il pop alternativo del giovane californiano Josh Carlin

1 Minuto

115 Parole

Josh Carlin è un giovane cantautore e produttore di 19 anni originario di San Clemente, California, e fa musica pop alternativa in modo completamente indipendente.

Dopo i singoli Over my head, Here I go e I’m on Fire, arriva il suo primo lavoro sulla lunga distanza dal titolo Some Piano Songs, un disco sul quale – a detta dello stesso musicista – ha riversato tutto il suo cuore.

Pubblicato il 25 novembre 2022, Some Piano Songs di Josh Carlin è in streaming via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA