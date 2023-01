L’album di debutto dei Bad Ends, con Bill Berry alla batteria

1 Minuto

I Bad Ends sono una formazione statunitense di Athens, Georgia, composta dal proprietario di un negozio di chitarre del posto, Dave Domizi, e i musicisti veterani Bill Berry (R.E.M), Mike Mantione (Five Eight), Christian Lopez (Curley Maple) e Geoff Melkonian (Josh Joplin Group).

Registrato presso il leggendario Espresso Machine di Athens, The Power And The Glory è il loro album debutto in uscita il 20 gennaio 2023 per New West Records.

Un disco all’insegna delle chitarre che ha come riferimento il meglio del college rock dei primi anni ’90. (La redazione)

