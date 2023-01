Young Fathers con il quarto album «Heavy Heavy»

1 Minuto

Alloysious Massaquoi, Kayus Bankole e G. Hastings, ovvero Young Fathers, iniziano il 2023 con un nuovo singolo dal titolo Rice.

Si tratta di uno spiritual frenetico e pieno di gioia che offre ai fan l’ultima anticipazione estratta da Heavy Heavy, il nuovo e quarto album del trio scozzese alternative hip hop in uscita per Ninja Tune il 3 febbraio 2023.

Traccia di apertura di Heavy Heavy, Rice setta perfettamente il tono dell’intero lavoro per la vasta gamma di stili, generi e ispirazioni che i Young Fathers riescono a stipare nelle altre nove tracce.



Follow up di Geronimo, Tell Somebody e I Saw pubblicati tutti lo scorso anno, Rice risuona di vittoriosa sfida, con i suoi canti in stile gospel e il delicato suono percussivo di bacchette di legno e battiti di mani. È un altro esempio di come i Young Fathers superino così abilmente ogni tipo di confine musicale.

Per accompagnare la pubblicazione di Rice, i tre hanno nuovamente collaborato con il giovane artista e regista austriaco-nigeriano David Uzochukwu, autore di un’immagine visiva che esprime perfettamente gamma e feeling espansivo dei Young Fathers, vincitori dei Mercury Prize del 2014 con l’album di debutto Dead e tra i nostri artisti del 2018 con lo straordinario Cocoa Sugar. (La redazione)

