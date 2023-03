Avincola con il suo nuovo singolo «Lattine» feat. Serepocaiontas

2 Minuti

Simone Avincola, più semplicemente Avincola, non è di certo un personaggio nuovo da queste parti, parlavamo di lui già nel 2013.

Nel frattempo il giovane cantautore romano di strada ne ha fatta, dalle prime apparizioni negli show di Fiorello alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con Goal!, passando per le collaborazioni con artisti del calibro di Freak Antoni, Riccardo Sinigallia e Max Gazzè.

Sempre attento a quel connubio magico e delicato fatto di musiche e parole, Avincola ha mostrato fin dagli esordi una particolare predisposizione nel saper unire leggerezza e malinconia, con un’attitudine melodica in bilico tra canzone d’autore e sonorità pop contemporanee.

Del resto, Avincola è cresciuto con la scuola autoriale italiana degli anni ’70, quella di Battisti, Dalla, Guccini, De Gregori, De André, Graziani e Carella, giusto per intenderci, senza perdere tuttavia quell’appeal di attualità e ricercatezza che lo hanno sempre contraddistinto. Forse è proprio per questo motivo che negli ultimi tempi l’artista romano ha incontrato il giudizio favorevole di tutti: pubblico, critica specializzata, colleghi e persino personaggi del giornalismo e della televisione come Maurizio Costanzo.

E quindi dopo due album come Così canterò tra vent’anni del 2014 e Km 28 del 2015, che strizzavano l’occhio al folk, il cantautore romano effettua un piccola, ma decisa virata verso l’indie pop con Turisti, disco del 2021 che gli ha aperto nuovi orizzonti musicali.

Dal suo nuovo percorso nascono in seguito singoli come Fon, Letti e quest’ultimo intitolato Lattine, che vede la partecipazione della giovane cantante e ukulelista italiana Serena Ionta, in arte Serepocaiontas (attualmente ospite fissa del programma VivaRai2 di Fiorello).

A proposito del nuovo brano, ecco cosa dice Avincola ai nostri microfoni:

È sempre complicato descrivere le canzoni, però posso dire che l’immagine che ho io è di questi due ragazzi che si sfiorano il cuore con le parole. Avincola

In uscita oggi, 17 marzo 2023 per Leave Music con licenza Believe, Lattine anticipa il nuovo album di Avincola, previsto questa estate, che accoglierà al suo interno diverse collaborazioni prestigiose e particolari. (La redazione)

