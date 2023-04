Sir Chloe live in Italia. Il tour della band indie rock americana

2 Minuti

La band indie rock americana Sir Chloe, diventata nota a un pubblico di giovanissimi grazie alla hit Michelle virale su TikTok, arriva per la prima volta in Italia in un’unica occasione giovedì 29 giugno 2023 al Rock’n’roll di Milano.

Chi sono i Sir Chloe

I Sir Chloe nascono nel 2017 quando la frontman Dana Foote, all’epoca studentessa di composizione musicale al Bennington College in Vermont, sceglie di scrivere un concerto composto solo di musiche originali anziché una classica tesi di laurea. Ad aiutarla ci sono suo fratello Palmer Foote insieme agli amici di lungo corso Teddy O’Mara, Emma Welch e Austin Holmes.

Dana scrive i primi due singoli della band, Michelle e Animal, sul pavimento del suo dormitorio del college. La formazione registra le canzoni alle luci dell’alba, durante gli unici buchi liberi della studio all’interno della scuola; il resto dell’EP Party Favors viene inciso in un capannone trasformato dai ragazzi in uno studio di registrazione con appena 100 dollari e tanta buona volontà. Questo lavoro piuttosto artigianale si trasforma presto in qualcosa di colossale, e grazie al successo dell’EP i Sir Chloe partono in tour con Portugal. The Man e alt-J, aprono i concerti dei Pixies e si imbarcano in un tour da headliner negli Stati Uniti e in Europa.

Nei momenti liberi dal tour, Dana collabora con il producer Grammy Award John Congelton a quello che diventerà l’album di debutto dei Sir Chloe, I Am the Dog, composto anche con l’aiuto di Teddy Geiger e Sarah Tudzin degli Illuminati Hotties. Lavorare con un vero e proprio team è stato al contempo un supporto e una sfida per Dana, e il risultato è un ciclo di brani più maturo e dinamico a livello stilistico.

I Am the Dog è un lavoro che si propone di ritrovare il controllo all’interno del caos entropico che regna nella natura e nella vita. È un album che si impegna a costruire tensioni squisite quanto impossibili, giocando con il contrasto, risolvendolo e destabilizzando ancora una volta qualsiasi soluzione comoda.

Il tour dei Sir Chloe

Il tour della band statunitense include anche una data italiana prevista giovedì 29 giugno 2023 al Rock’n’roll di Milano. (La redazione)

