Ecco la reazione di Neymar dopo aver perso al casinò online

1 Minuto

125 Parole

A Neymar sembra che non sia bastato il brutto infortunio alla caviglia e la conseguente operazione, che lo terrà fuori dai campi di gioco per tutta la stagione, ecco che per il fuoriclasse brasiliano arriva un altro duro colpo.

Questa volta il problema non è fisico ma a quanto pare economico. Secondo quanto diffuso dai principali organi di stampa, infatti, il centravanti del Brasile e del PSG sembra che recentemente abbia perso circa un milione di euro su un sito di gioco d’azzardo online.

La partita era in diretta streaming su Twitch e nel momento in cui ha visto svanire quella bella cifra, Neymar reagito in maniera davvero singolare. Una reazione che, naturalmente, è diventata subito virale sui social. Guarda il video. (La redazione)

GUARDA IL VIDEO

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]