Ytam presenta il nuovo singolo «2 o 3 minuti»

Dopo l’album di debutto del 2022, Drama Compilation, e un tour come opening di diversi concerti estivi dei Pinguini Tattici Nucleari, il cantautore bresciano Ytam è pronto a farci innamorare ancora una volta della sua musica con il nuovo singolo 2 o 3 minuti.

Ytam presenta «2 o 3 minuti»

Chi è Ytam

Ytam (all’anagrafe Matteo Marino), classe 1997, è un giovane cantautore di Brescia. Audiocassette, film cult e musica pop internazionale sono gli elementi chiave che caratterizzano il suo stile, fondendosi in un mix originale dall’anima nostalgica. La scrittura prende spunto da un immaginario popolato da personaggi chiave della cultura pop che, spesso, compaiono come special guest nelle esperienze personali narrate da Ytam giocando un ruolo fondamentale: corrono in aiuto o intralciano il suo percorso.

Il nuovo singolo «2 o 3 minuti»

2 o 3 minuti è un abbraccio rivolto a tutte quelle persone che sono state costrette a crescere da sole, in situazioni familiari difficili o senza sostegno. Un messaggio di incoraggiamento a non smettere di lottare per raggiungere la felicità, anche se sembra spesso irraggiungibile. L’atmosfera intima e nostalgica del brano trascina l’ascoltatore, lo fa sentire al sicuro, avvolto dalla voce calda di Ytam. Il singolo è disponibile da venerdì 31 marzo 2023 per Columbia Records/Nigiri. Buon ascolto. (La redazione)

