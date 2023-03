I Fruit Bats con il decimo album «A River Running To Your Heart»

2 Minuti

213 Parole

I Fruit Bats sono una delle principali band del movimento indie folk americano, fondati da Eric D. Johnson alla fine degli anni ’90 a Chicago.

Il 14 aprile 2023 esce per Merge Records il loro nuovo album dal titolo A River Running To Your Heart.

I nuovi Fruit Bats sono una band dal tiro incredibile, ancorati a quell perfetto stile indie-folk che li ha resi tra i principali interpreti della scena, ma con il tipico tocco psych-rock che negli anni è diventato un marchio di fabbrica delle composizioni di Eric D. Johnson.

A River Running to Your Heart è il decimo album della ventennale carriera dei Fruit Bats e il primo dopo la collaborazione di Eric con il trio indie-rock Bonny Light Horseman.

Eric ha spesso citato la Top 40 radiofonica americana degli anni ’70 e dei primi ’80 tra le influenze della sua band, oltre all’immortale musica di Velvet Underground, Uncle Tupelo, Big Star, il White Album dei Beatles, Joni Mitchell e Talk Talk.

I Fruit Bats non hanno mai nascosto il loro amore anche per la scena alternative rock degli ’90, testimoniato dal loro tributo a Siamese Dreams degli Smashing Pumpkins uscito nel 2021.

A River Running To Your Heart dei Fruit Bats è anticipato dal singolo It All Comes Back. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 3 Media: 5 ]