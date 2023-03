Corpoceleste presenta l’album «Spiragli»

”Spiragli” nasceva anni fa, quando scrissi “Roma”, non so bene perché, ma da quel momento ho scritto solo di luce, ombra e penombra. Forse perché sono successe così tante cose da allora, e così tanto buio ha invaso la mia vita e quella delle persone che amo. Ascolto adesso queste canzoni con l’amore di un genitore che guarda un figlio e, allo stesso tempo, col timore di un bimbo al pensiero che qualcuno possa leggere il suo diario segreto. “Spiragli” è una sorta di estensione della mia persona: ecco perché lo considero il disco perfetto per lanciarmi sulla scena musicale. Passo così tanto tempo a scrivere di altri e per altri… Qui, invece, parlo solo di me.

Corpoceleste