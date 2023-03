Sainkho Namtchylak con il nuovo album «Where water meets water: bird songs & lullabies»

2 Minuti

Esce oggi, venerdì 31 marzo 2023, per Ponderosa Music Records il nuovo album di Sainkho Namtchylak dal titolo Where water meets water: bird songs & lullabies.

Dopo la realizzazione nel 2015 di un album acclamato fortemente dalla critica (Like a Bird or Spirit, Not a Face), la collaborazione tra Sainkho Namtchylak e il produttore Ian Brennan, vincitore di Grammy, ritorna con Where water meets water: bird songs & lullabies, un insieme di canzoni improvvisate e registrate in luoghi attorno alle isole abbandonate di Venezia.

Nonostante Sainkho parli ben quatto lingue (Tuvan, Russo, inglese e tedesco), per realizzare questa collezione di brani ha deciso esplorare la fonetica, cantando completamente utilizzando il “linguaggio della natura”. Ad accompagnare la sua voce uno strumento puro e naturale: l’acqua.

L’album è stato registrato al 100% in presa diretta e senza l’utilizzo di sovra incisioni; un album che si vuole porre come la celebrazione della simultaneità.

All’interno dell’album si può ascoltare la voce di Sainkho, in grado di raggiungere numerose ottave, rimbalzare tra le mura dell’ex manicomio infestato dell’isola di Venezia, creando in questo modo un riverbero quasi ultraterreno.

Durante la registrazione di un altro brano, Sainkho e Brennan si sono imbattuti in una missione di ricerca e salvataggio per estrarre alcuni nuotatori dall’oceano. Un elicottero si librava sulle loro teste mentre realizzavano le registrazioni in cima al tetto della fortezza in cui i veneziani avevano abbattuto una delle navi di Napoleone, dopo la sua invasione nel 18° secolo.

Originaria di Tuva, Sainkho Namtchylak, è una delle rare artisti vocali donna, per questo si batte contro qualsiasi forma di misoginia e dal 1990 è riuscita a realizzare circa quindici album. (La redazione)

