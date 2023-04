Tennis, Miami Open 2023, la diretta della finale tra Sinner e Medvedev

4 Minuti

597 Parole

Quella di oggi, domenica 2 aprile 2023, all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida, negli Stati Uniti, sarà la seconda finale di Jannik Sinner al Miami Open, torneo di tennis conosciuto anche come Masters di Miami.

Il giovane tennista italiano, dopo aver sconfitto in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz (detentore del trofeo) con una splendida rimonta, affronterà in finale del singolare maschile il fuoriclasse russo Daniil Medvedev.

Cos’è il Miami Open

Il Miami Open è un torneo di tennis professionistico che si svolge ogni anno a Miami, in Florida. È uno dei tornei più importanti del circuito ATP e WTA, ed è noto anche come Miami Masters.

Il torneo si gioca sui campi in cemento del Tennis Center at Crandon Park a Key Biscayne, ma dal 2019 si gioca al Hard Rock Stadium, uno stadio di football americano con una capienza di oltre 65.000 spettatori, situato a Miami Gardens.

Il Miami Open è stato fondato nel 1985 e dal 1994 è stato incluso nel circuito Masters 1000 dell’ATP. È uno dei tornei più prestigiosi dopo i tornei del Grande Slam, ed è molto apprezzato dai giocatori per la sua posizione nel calendario, che lo rende un’importante preparazione per la stagione sulla terra battuta europea.

Il torneo si svolge in marzo, con un montepremi di milioni di dollari ed è aperto a tutti i giocatori professionisti. Molte delle più grandi stelle del tennis hanno vinto il torneo nel corso degli anni, tra cui Andre Agassi, Serena Williams, Novak Djokovic e Roger Federer.

Dove si può vedere la finale?

L’incontro tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà trasmesso domenica 2 aprile 2023, alle ore 19, in esclusiva TV su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), mentre in streaming su Sky Go e su NOW.

Chi è Jannik Sinner

Jannik Sinner è un tennista professionista italiano nato il 16 agosto 2001 a San Candido, in provincia di Bolzano. Ha iniziato a giocare a tennis da bambino e ha rapidamente dimostrato un grande talento. Nel 2018, ha vinto il Torneo degli Juniores di Roland Garros e nel 2019 ha debuttato nel circuito professionistico ATP.

Nel 2020, Sinner ha vinto il suo primo torneo ATP a Sofia e ha raggiunto la finale del Masters di Parigi, diventando il primo italiano a farlo. È stato anche il primo giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere una finale ATP. Attualmente, è considerato uno dei tennisti più promettenti della sua generazione e si classifica regolarmente tra i primi 20 del mondo.

Chi è Daniil Medvedev

Daniil Medvedev è un tennista professionista russo nato il 11 febbraio 1996 a Mosca. Ha iniziato a giocare a tennis da bambino e ha raggiunto il circuito professionistico ATP nel 2015.

Medvedev ha avuto il suo primo grande successo nel 2018, quando ha vinto il suo primo titolo ATP a Sydney. Da allora ha continuato a raggiungere sempre più traguardi, vincendo numerosi altri titoli ATP e diventando uno dei migliori giocatori del mondo.

Nel 2019, ha raggiunto la finale degli US Open, perdendo contro Rafael Nadal in cinque set, ma ha guadagnato molta attenzione per la sua eccezionale performance nel torneo. Nel 2020, Medvedev ha vinto il Nitto ATP Finals, battendo i migliori giocatori del mondo e conquistando uno dei titoli più prestigiosi del circuito.

Attualmente, è considerato uno dei tennisti più forti e completi al mondo, grazie al suo gioco tecnico e alla sua tattica astuta. Si trova costantemente tra i primi 5 del ranking ATP e molti esperti lo considerano una minaccia costante nei grandi tornei.

La finale del Miami Open 2023

Nel 2021 il giovane e talentuoso tennista italiano ha perso la finale del Miami Open contro il polacco Hubert Hurkacz. Ora, dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz, toccherà rifarsi in questa seconda finale che vede dall’altra parte della rete Daniil Medvedev. (Aaron Stack)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]